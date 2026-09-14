Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка
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Описание товара Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445554805) виниловая пластинка
Как и многие другие музыканты, Эрик Клэптон был вынужден отменить несколько концертов в прошлом и этом году из-за пандемии коронавируса и карантина. Чтобы по-прежнему радовать своих поклонников, британский певец и гитарист встретился со своей группой, в состав которой входили басист и бэк-вокалист Натан Ист, барабанщик Стив Гэдд и клавишник Крис Стейнтон, в Коудрей-Хаусе в Западном Суссексе, Англия, чтобы записать то, что изначально планировалось как своего рода продолжение его успешного альбома 1992 года "MTV Unplugged": свой новый концертный альбом "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions". На этом камерном концерте присутствовали только сами участники, а камеры и записывающее оборудование работали. Группа записала 17 песен для альбома, акустические интерпретации собственных композиций и множество других номеров в стиле блюз, рок и кантри. В альбом вошли оригинальные песни Клэптона, такие как «Layla» и «Tears In Heaven», «After Midnight», «Bell Bottom Blues», «Nobody Knows You When You're Down And Out» и «Key To The Highway», блюзовые стандарты, например, «Rock Me Baby», а также кавер-версии песен, которые оказали влияние на творчество мистера Слоухэнда на протяжении всей его карьеры, например, треки Feetwood Mac «Black Magic Woman» и «Man Of The World» времен Питера Грина. Полный список композиций альбома «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions» можно найти ниже.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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