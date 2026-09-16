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The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка

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The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 1
The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 2
The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Shadow Puppets
Альбом (сингл)
Everything You’ve Come To Expect
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 1
  • The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 2
  • The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828037117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Shadow Puppets
Альбом (сингл)
Everything You’ve Come To Expect
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Aviation, Miracle Aligner, Dracula Teeth, Everything You've Come To Expect, The Element Of Surprise, Bad Habits, Sweet Dreams, TN, Used To Be My Girl, She Does The Woods, Pattern, The Dream Synopsis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aviation, Miracle Aligner, Dracula Teeth, Everything You've Come To Expect, The Element Of Surprise, Bad Habits, Sweet Dreams, TN, Used To Be My Girl, She Does The Woods, Pattern, The Dream Synopsis



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828037117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Shadow Puppets
Альбом (сингл)
Everything You’ve Come To Expect
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Aviation, Miracle Aligner, Dracula Teeth, Everything You've Come To Expect, The Element Of Surprise, Bad Habits, Sweet Dreams, TN, Used To Be My Girl, She Does The Woods, Pattern, The Dream Synopsis
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aviation, Miracle Aligner, Dracula Teeth, Everything You've Come To Expect, The Element Of Surprise, Bad Habits, Sweet Dreams, TN, Used To Be My Girl, She Does The Woods, Pattern, The Dream Synopsis


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Last Shadow Puppets - Everything You’ve Come To Expect (0887828037117) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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