Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка
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Описание товара Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка
«Retrospective: Selected Recordings 1973-2023» предлагает первую всеобъемлющую ретроспективу карьеры Брайана Ферри как сольного исполнителя, охватывая период более 50 лет. Издание на двойном виниле. Эта компиляция демонстрирует его мастерство как автора оригинальной классики и отражает его статус лучшего интерпретатора материала других авторов. Она также подчеркивает звуковую универсальность Брайана Ферри как сольного исполнителя — от рок-н-ролла до изысканной взрослой поп-музыки; от R&B и танцевальных грувов до фортепианных баллад; от электроники до эмбиента; от джаза до кантри, фолка, блюза и авангардной новой волны. Основное внимание уделяется уникальному звучанию и стилю Брайана Ферри, исполнителя, который остался актуальным, интересным и безошибочно самим собой.
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