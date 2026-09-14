George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка
«All Things Must Pass» был выпущен Apple Records в ноябре 1970 года. В записи альбома, спродюсированного Харрисоном и Филом Спектором, приняли участие многие музыканты, в том числе Эрик Клэптон, Ринго Старр, Билли Престон, Пит Дрейк, Гэри Райт, Клаус Форман, участники Badfinger, музыканты из Delaney and Bonnie Band и Джон Бархэм. Тройной альбом взорвал чарты по всему миру и был признан рок-шедевром. Издание включает в себя новый ремикс оригинального альбома и оригинальный постер, на обороте которого приведены заметки Дхани Харрисона и Пола Хикса о ремикшировании альбома. Джордж стал первым из «Битлз», чей сольный сингл возглавил чарты как в Великобритании, так и в США. Первый сингл с альбома, «My Sweet Lord», продемонстрировал его фирменную игру на слайд-гитаре. Джордж написал первый трек альбома, «I'd Have You Anytime», в соавторстве со своим другом Бобом Диланом, который также написал ещё одну песню с этого новаторского альбома, «If Not For You».
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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