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George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка

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George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 5
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 6
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 7
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 8
George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
All Things Must Pass
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 5
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 6
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 7
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 8
  • George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727015
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
All Things Must Pass
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I'd Have You Anytime (2020 Mix), My Sweet Lord (2020 Mix), Wah-Wah (2020 Mix), Isn't It a Pity (Version 1) (2020 Mix), What Is Life (2020 Mix), If Not for You (2020 Mix), Behind That Locked Door (2020 Mix), Let It Down (2020 Mix), Run of the Mill (2020 Mix), Beware of Darkness (2020 Mix), Apple Scruffs (2020 Mix), Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll) (2020 Mix), Awaiting on You All (2020 Mix), All Things Must Pass (2020 Mix), I Dig Love (2020 Mix), Art of Dying (2020 Mix), Isn't It a Pity (
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка

«All Things Must Pass» был выпущен Apple Records в ноябре 1970 года. В записи альбома, спродюсированного Харрисоном и Филом Спектором, приняли участие многие музыканты, в том числе Эрик Клэптон, Ринго Старр, Билли Престон, Пит Дрейк, Гэри Райт, Клаус Форман, участники Badfinger, музыканты из Delaney and Bonnie Band и Джон Бархэм. Тройной альбом взорвал чарты по всему миру и был признан рок-шедевром. Издание включает в себя новый ремикс оригинального альбома и оригинальный постер, на обороте которого приведены заметки Дхани Харрисона и Пола Хикса о ремикшировании альбома. Джордж стал первым из «Битлз», чей сольный сингл возглавил чарты как в Великобритании, так и в США. Первый сингл с альбома, «My Sweet Lord», продемонстрировал его фирменную игру на слайд-гитаре. Джордж написал первый трек альбома, «I'd Have You Anytime», в соавторстве со своим другом Бобом Диланом, который также написал ещё одну песню с этого новаторского альбома, «If Not For You».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Harrison - All Things Must Pass (Box) (4099964011494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
All Things Must Pass
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I'd Have You Anytime (2020 Mix), My Sweet Lord (2020 Mix), Wah-Wah (2020 Mix), Isn't It a Pity (Version 1) (2020 Mix), What Is Life (2020 Mix), If Not for You (2020 Mix), Behind That Locked Door (2020 Mix), Let It Down (2020 Mix), Run of the Mill (2020 Mix), Beware of Darkness (2020 Mix), Apple Scruffs (2020 Mix), Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll) (2020 Mix), Awaiting on You All (2020 Mix), All Things Must Pass (2020 Mix), I Dig Love (2020 Mix), Art of Dying (2020 Mix), Isn't It a Pity (
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
«All Things Must Pass» был выпущен Apple Records в ноябре 1970 года. В записи альбома, спродюсированного Харрисоном и Филом Спектором, приняли участие многие музыканты, в том числе Эрик Клэптон, Ринго Старр, Билли Престон, Пит Дрейк, Гэри Райт, Клаус Форман, участники Badfinger, музыканты из Delaney and Bonnie Band и Джон Бархэм. Тройной альбом взорвал чарты по всему миру и был признан рок-шедевром. Издание включает в себя новый ремикс оригинального альбома и оригинальный постер, на обороте которого приведены заметки Дхани Харрисона и Пола Хикса о ремикшировании альбома. Джордж стал первым из «Битлз», чей сольный сингл возглавил чарты как в Великобритании, так и в США. Первый сингл с альбома, «My Sweet Lord», продемонстрировал его фирменную игру на слайд-гитаре. Джордж написал первый трек альбома, «I'd Have You Anytime», в соавторстве со своим другом Бобом Диланом, который также написал ещё одну песню с этого новаторского альбома, «If Not For You».


Теги товара: Поп-музыка
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