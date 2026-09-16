Bad Religion - How Could Hell Be Any Worse? (coloured) (8714092640779) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
How Could Hell Be Any Worse?
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 727006
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092640779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
How Could Hell Be Any Worse?
Жанр
панк
Трек-лист
We're Only Gonna Die, Latch Key Kids, Part III, Faith In God, Fuck Armageddon...This Is Hell, Pity, In The Night, Damned To Be Free, White Trash (2nd Generation), American Dream, Eat Your Dog, Voice Of God Is Government, Oligarchy, Doin' Time
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Religion - How Could Hell Be Any Worse? (coloured) (8714092640779) виниловая пластинка
"How Could Hell Be Any Worse?" - дебютный студийный альбом американской панк-рок группы Bad Religion, выпущенный 19 января 1982 года на Epitaph Records. Выпущенный почти через год после их одноименного EP, он был профинансирован за счет ссуды в $3,000, предоставленной отцом гитариста Бретта Гуревица. Его успех удивил группу, когда он был продан тиражом 10 000 копий менее чем за год. Издание на белом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092640779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
How Could Hell Be Any Worse?
Жанр
панк
Трек-лист
We're Only Gonna Die, Latch Key Kids, Part III, Faith In God, Fuck Armageddon...This Is Hell, Pity, In The Night, Damned To Be Free, White Trash (2nd Generation), American Dream, Eat Your Dog, Voice Of God Is Government, Oligarchy, Doin' Time
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
"How Could Hell Be Any Worse?" - дебютный студийный альбом американской панк-рок группы Bad Religion, выпущенный 19 января 1982 года на Epitaph Records. Выпущенный почти через год после их одноименного EP, он был профинансирован за счет ссуды в $3,000, предоставленной отцом гитариста Бретта Гуревица. Его успех удивил группу, когда он был продан тиражом 10 000 копий менее чем за год. Издание на белом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Bad Religion - How Could Hell Be Any Worse? (coloured) (8714092640779) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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