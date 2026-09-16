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Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка

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Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 1
Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 2
Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 3
Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 4
Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
The Classic Symptoms Of A Broken Spirit
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 1
  • Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 2
  • Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 3
  • Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 4
  • Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727004
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092793239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
The Classic Symptoms Of A Broken Spirit
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Deep Fake, Tear Gas, Spit The Bone, Burn Down My House, Living Is Killing Us, When We Were Young, Doomscrolling, Born Again Pessimist, A New Moral Low Ground, All The Love In The World, Be Very Afraid
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Architects - The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (coloured) (8714092793239) виниловая пластинка

Группа Architects выпустила свой десятый студийный альбом, готовый к стадионным концертам, под названием "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", который стал продолжением их прорывного альбома 2021 года "For Those That Wish To Exist", занявшего первое место в британских чартах продаж. Для некоторых достаточно альбома номер один в Великобритании и аншлаговых концертов, чтобы просто повторить успешную формулу. Однако Architects продолжают двигаться вперед. Продюсерами альбома выступили Дэн Сирл и гитарист Джош Миддлтон, а также фронтмен Сэм Картер в студиях Decon's Middle Farm Studios и Brighton Electric Studios, после чего Закк Червини свел его. Группа почувствовала прилив энергии, наконец-то собрався вместе после того, как их предыдущий альбом был в основном записан удаленно из-за ограничений, связанных с COVID-19. В целом, результат получился «немного свободнее, игривее и спонтаннее», — объясняет Сирл.

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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092793239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
The Classic Symptoms Of A Broken Spirit
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Deep Fake, Tear Gas, Spit The Bone, Burn Down My House, Living Is Killing Us, When We Were Young, Doomscrolling, Born Again Pessimist, A New Moral Low Ground, All The Love In The World, Be Very Afraid
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Группа Architects выпустила свой десятый студийный альбом, готовый к стадионным концертам, под названием "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", который стал продолжением их прорывного альбома 2021 года "For Those That Wish To Exist", занявшего первое место в британских чартах продаж. Для некоторых достаточно альбома номер один в Великобритании и аншлаговых концертов, чтобы просто повторить успешную формулу. Однако Architects продолжают двигаться вперед. Продюсерами альбома выступили Дэн Сирл и гитарист Джош Миддлтон, а также фронтмен Сэм Картер в студиях Decon's Middle Farm Studios и Brighton Electric Studios, после чего Закк Червини свел его. Группа почувствовала прилив энергии, наконец-то собрався вместе после того, как их предыдущий альбом был в основном записан удаленно из-за ограничений, связанных с COVID-19. В целом, результат получился «немного свободнее, игривее и спонтаннее», — объясняет Сирл.
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