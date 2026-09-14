Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка
"Handful of Rain" - восьмой студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1994 году. Альбом был посвящен основателю и гитаристу группы Криссу Оливе, погибшему в автокатастрофе незадолго до выхода пластинки. Переиздание 2022 года в разворотном конверте. Ремастированное издание на 180-гр виниле содержит 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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