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Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка

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Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 3
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 4
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 5
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 6
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 7
Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 3
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 4
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 5
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 6
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 7
  • Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726997
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning, Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Handful Of Rain (4029759170761) виниловая пластинка

"Handful of Rain" - восьмой студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1994 году. Альбом был посвящен основателю и гитаристу группы Криссу Оливе, погибшему в автокатастрофе незадолго до выхода пластинки. Переиздание 2022 года в разворотном конверте. Ремастированное издание на 180-гр виниле содержит 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning, Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Handful of Rain" - восьмой студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1994 году. Альбом был посвящен основателю и гитаристу группы Криссу Оливе, погибшему в автокатастрофе незадолго до выхода пластинки. Переиздание 2022 года в разворотном конверте. Ремастированное издание на 180-гр виниле содержит 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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