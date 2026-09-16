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Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка

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Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 2
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 3
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 4
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 5
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 6
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
A Bath Full Of Ecstasy
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 3
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 4
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 5
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 6
  • Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828037513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
A Bath Full Of Ecstasy
Жанр
House
Трек-лист
Melody Of Love, Spell, Bath Full Of Ecstasy, Echo, Hungry Child, Positive, Why Does My Mind, Clear Blue Skies, No God
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка

"A Bath Full of Ecstasy" - седьмой студийный альбом английской синти-поп группы Hot Chip. Он был выпущен 21 июня 2019 года и был спродюсирован Hot Chip, Филиппом Здаром и Родаидом Макдональдом, что стало первым случаем сотрудничества группы со сторонними продюсерами. Альбому предшествовали синглы "Hungry Child" и "Melody of Love". Это один из последних альбомов, выпущенных с участием Здара - наряду с последним студийным альбомом его группы Cassius "Dreems", выпущенным в тот же день - поскольку он умер за два дня до выхода альбома, 19 июня. Hot Chip - британская музыкальная электронная группа, образованная в Лондоне в 2000 году. В состав группы входят Алексис Тейлор (вокал, клавишные, гитара), Джо Годдард (вокал, синтезатор, перкуссия), Эл Дойл (гитара, вокал), Оуэн Кларк (клавишные) и Феликс Мартин (ударные). Стиль музыки Hot Chip сочетает в себе элементы электро-попа, инди-рока и танцевальной музыки. Группа выпустила несколько альбомов, получивших признание критиков, включая "The Warning" (2006), "Made in the Dark" (2008) и "In Our Heads" (2012). Некоторые из их популярных песен включают "Over and Over", "Ready for the Floor", "One Life Stand" и "Huarache Lights". Hot Chip хвалят за запоминающиеся мелодии, умные тексты и динамичные живые выступления

Отзывы о товаре Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828037513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
A Bath Full Of Ecstasy
Жанр
House
Трек-лист
Melody Of Love, Spell, Bath Full Of Ecstasy, Echo, Hungry Child, Positive, Why Does My Mind, Clear Blue Skies, No God
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
"A Bath Full of Ecstasy" - седьмой студийный альбом английской синти-поп группы Hot Chip. Он был выпущен 21 июня 2019 года и был спродюсирован Hot Chip, Филиппом Здаром и Родаидом Макдональдом, что стало первым случаем сотрудничества группы со сторонними продюсерами. Альбому предшествовали синглы "Hungry Child" и "Melody of Love". Это один из последних альбомов, выпущенных с участием Здара - наряду с последним студийным альбомом его группы Cassius "Dreems", выпущенным в тот же день - поскольку он умер за два дня до выхода альбома, 19 июня. Hot Chip - британская музыкальная электронная группа, образованная в Лондоне в 2000 году. В состав группы входят Алексис Тейлор (вокал, клавишные, гитара), Джо Годдард (вокал, синтезатор, перкуссия), Эл Дойл (гитара, вокал), Оуэн Кларк (клавишные) и Феликс Мартин (ударные). Стиль музыки Hot Chip сочетает в себе элементы электро-попа, инди-рока и танцевальной музыки. Группа выпустила несколько альбомов, получивших признание критиков, включая "The Warning" (2006), "Made in the Dark" (2008) и "In Our Heads" (2012). Некоторые из их популярных песен включают "Over and Over", "Ready for the Floor", "One Life Stand" и "Huarache Lights". Hot Chip хвалят за запоминающиеся мелодии, умные тексты и динамичные живые выступления
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Отзывы


Hot Chip - A Bath Full Of Ecstasy (0887828037513) виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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