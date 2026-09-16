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Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка

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Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 3
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 4
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 5
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
It's The End Of The World But It's A Beautiful Day
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 3
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 4
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 5
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072516458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
It's The End Of The World But It's A Beautiful Day
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stuck, Life Is Beautiful, Seasons, Get Up Kid, Love These Days, World On Fire, 0.292361111111111, Never Not Love You, Midnight Prayer, Lost These Days, Avalanche, Stuck (Adagio), Never Not Love You (Versione Alternativa)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка

Группа Thirty Seconds to Mars триумфально возвращается со своим шестым студийным альбомом «It's The End Of The World But It's A Beautiful Day». Этот альбом знаменует собой новую эру для группы, эру, которая не только исследует темные стороны человеческого опыта, но и вселяет надежду, являясь захватывающим напоминанием о том, что даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, красоту все еще можно найти в мире.

Отзывы о товаре Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072516458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
It's The End Of The World But It's A Beautiful Day
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stuck, Life Is Beautiful, Seasons, Get Up Kid, Love These Days, World On Fire, 0.292361111111111, Never Not Love You, Midnight Prayer, Lost These Days, Avalanche, Stuck (Adagio), Never Not Love You (Versione Alternativa)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Группа Thirty Seconds to Mars триумфально возвращается со своим шестым студийным альбомом «It's The End Of The World But It's A Beautiful Day». Этот альбом знаменует собой новую эру для группы, эру, которая не только исследует темные стороны человеческого опыта, но и вселяет надежду, являясь захватывающим напоминанием о том, что даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, красоту все еще можно найти в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072516458) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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