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50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка

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50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 1
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 2
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 3
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 4
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 5
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 6
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
50 Cent
Альбом (сингл)
Animal Ambition: An Untamed Desire To Win
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 1
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 2
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 3
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 4
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 5
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 6
  • 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0864904000029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
50 Cent
Альбом (сингл)
Animal Ambition: An Untamed Desire To Win
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hold On, Don't Worry 'Bout It, Animal Ambition, Pilot, Smoke, Everytime I Come Around, Irregular Heartbeat, Hustler, Twisted, Winners Circle, Chase The Paper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка

Animal Ambition — пятый студийный альбом американского рэпера 50 Cent. Продюсерами альбома стали 50 Cent (исполнительный), Frank Dukes, Charli Brown Beatz, Swiff D, Shamtrax, Dr. Dre, Dawaun Parker, Mark Batson, Steve Alien, G Rocka, Medi, Jake One, JustHustle, Kyle Justice, Ky Miller, Ty Fyffe, Soul Professa, Nascent, QB. Гостями альбома стали музыканты Yo Gotti, Trey Songz, Kidd Kidd, Jadakiss, Mr. Probz, Guordan Banks, Prodigy, Schoolboy Q и Styles P. Кёртис Дже?ксон (англ. Curtis Jackson; род. 6 июля 1975, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский рэпер, актёр, писатель,боксёрский промоутер и продюсер, известен под своим сценическим псевдонимом 50 Cent (рус. Фи?фти Сент), который переводится как «Пятьдесят центов». Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 36 миллионов экземпляров по всему мир. Рождённый в бедном негритянском районе Саут-Джамейка (Куинс, Нью-Йорк), Кёртис Джексон в возрасте 12-ти лет начал торговать кокаином. После того как он бросает торговлю кокаином, чтобы посвятить себя музыкальной карьере, в него стреляют 9 раз в 2000 году. После выхода сборника Guess Who’s Back?, 50 Cent’а замечает Эминем и подписывает с ним контракт в Interscope Records. С помощью Эминема и Dr. Dre, которые продюсировали его, к нему приходит первый главный коммерческий успех: он становится одним из самых продаваемых исполнителей во всём мире. В 2003 году он основывает лейбл G-Unit Records, на который подписывает группу G-Unit, а также сольно её участников — Young Buck, Ллойд Бэнкс и Tony Yayo. 50 Cent имел много конфликтов с другими рэперами, включая Ja Rule, Game, Fat Joe и Rick Ross.

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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0864904000029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
50 Cent
Альбом (сингл)
Animal Ambition: An Untamed Desire To Win
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hold On, Don't Worry 'Bout It, Animal Ambition, Pilot, Smoke, Everytime I Come Around, Irregular Heartbeat, Hustler, Twisted, Winners Circle, Chase The Paper
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Animal Ambition — пятый студийный альбом американского рэпера 50 Cent. Продюсерами альбома стали 50 Cent (исполнительный), Frank Dukes, Charli Brown Beatz, Swiff D, Shamtrax, Dr. Dre, Dawaun Parker, Mark Batson, Steve Alien, G Rocka, Medi, Jake One, JustHustle, Kyle Justice, Ky Miller, Ty Fyffe, Soul Professa, Nascent, QB. Гостями альбома стали музыканты Yo Gotti, Trey Songz, Kidd Kidd, Jadakiss, Mr. Probz, Guordan Banks, Prodigy, Schoolboy Q и Styles P. Кёртис Дже?ксон (англ. Curtis Jackson; род. 6 июля 1975, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский рэпер, актёр, писатель,боксёрский промоутер и продюсер, известен под своим сценическим псевдонимом 50 Cent (рус. Фи?фти Сент), который переводится как «Пятьдесят центов». Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 36 миллионов экземпляров по всему мир. Рождённый в бедном негритянском районе Саут-Джамейка (Куинс, Нью-Йорк), Кёртис Джексон в возрасте 12-ти лет начал торговать кокаином. После того как он бросает торговлю кокаином, чтобы посвятить себя музыкальной карьере, в него стреляют 9 раз в 2000 году. После выхода сборника Guess Who’s Back?, 50 Cent’а замечает Эминем и подписывает с ним контракт в Interscope Records. С помощью Эминема и Dr. Dre, которые продюсировали его, к нему приходит первый главный коммерческий успех: он становится одним из самых продаваемых исполнителей во всём мире. В 2003 году он основывает лейбл G-Unit Records, на который подписывает группу G-Unit, а также сольно её участников — Young Buck, Ллойд Бэнкс и Tony Yayo. 50 Cent имел много конфликтов с другими рэперами, включая Ja Rule, Game, Fat Joe и Rick Ross.
Самовывоз
Доставка
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50 Cent - Animal Ambition: An Untamed Desire To Win (0864904000029) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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