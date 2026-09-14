Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка
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Описание товара Bon Iver - For Emma, Forever Ago (0656605211510) виниловая пластинка
Дебютный альбом Bon Iver, "For Emma, ??Forever Ago", произвел настоящий фурор в кругах критиков после того, как предварительный релиз альбома и впечатляющие выступления на фестивале CMJ в октябре 2007 года привлекли к нему внимание. «Нью-Йорк Таймс» назвала его «неотразимым», а Pitchfork в своей первой рецензии отметил «рекомендуется». Для тех, кто сидит дома в своих домиках, пришло время услышать историю и, что более важно, музыку. Bon Iver (произносится как «бон ивер»; по-французски «добрая зима», намеренно написано с ошибкой) — это приветствие, праздник и чувство. Это новое заявление от артиста, который развивается и закладывает фундамент для того, что обещает стать долгой карьерой. Для Эммы «Forever Ago» знаменует собой дебют такой серии песен. В целом, пластинка последовательно цельна и остается сосредоточенной вокруг определенной эстетики, продиктованной временем и местом, для которого она была записана. Джастин Вернон, движущая сила Bon Iver, кажется, довел свои границы до абсолютного предела, сумев вырваться из любых заранее заданных или завершенных форм. Это не было запланировано. Целью было впасть в спячку. С наступлением зимы Вернон переехал в уединенную хижину в лесах северо-западного Висконсина. Он прожил там в одиночестве три месяца, проводя дни за колкой дров и другими работами на участке. В это время уединения постепенно сформировалось новое, смелое и раскованное музыкальное направление. Дни постепенно превратились в ночи, наполненные двенадцатичасовыми сессиями звукозаписи, прерываемыми лишь поездками на тракторе в сосновый лес за пилой и дровами или заснеженными восходами солнца высоко в загоне для оленей. Все его личные переживания, чувство безнадежности, душевная боль, тоска, любовь, потеря и чувство вины, накопившиеся за последние шесть лет, внезапно нашли отражение в песнях.
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