Bicep–Glue, Netsky Feat. Daddy Waku & Chantal Kashala–Everybody Loves The Sunshine, Nookie–Celebrate Life, Kid Loco–Claire (Kazam Remix), Goldie–Inner City Life, Spectrasoul Feat. Tamara Blessa–Away With Me (Calibre Remix), Maduk Feat. Logistics–Solarize, DJ Gilb'R–Pressure, Tek 9–Slow Down (Nookie Remix), Hidden Orchestra–Vorka (DC Breaks Remix), Souljah–Fade 2 Black, Emz (5) Feat. Nasser (16) & Valor (15)–Free, Roni Size & Reprazent*–Heroes, Congo Natty Presents Conquering Lion Feat. Super Cat

Bicep–Glue, Netsky Feat. Daddy Waku & Chantal Kashala–Everybody Loves The Sunshine, Nookie–Celebrate Life, Kid Loco–Claire (Kazam Remix), Goldie–Inner City Life, Spectrasoul Feat. Tamara Blessa–Away With Me (Calibre Remix), Maduk Feat. Logistics–Solarize, DJ Gilb'R–Pressure, Tek 9–Slow Down (Nookie Remix), Hidden Orchestra–Vorka (DC Breaks Remix), Souljah–Fade 2 Black, Emz (5) Feat. Nasser (16) & Valor (15)–Free, Roni Size & Reprazent*–Heroes, Congo Natty Presents Conquering Lion Feat. Super Cat

Описание товара Various Artists - Electronic Music Anthology: The Drum 'n Bass Session (3596974663268) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bicep–Glue, Netsky Feat. Daddy Waku & Chantal Kashala–Everybody Loves The Sunshine, Nookie–Celebrate Life, Kid Loco–Claire (Kazam Remix), Goldie–Inner City Life, Spectrasoul Feat. Tamara Blessa–Away With Me (Calibre Remix), Maduk Feat. Logistics–Solarize, DJ Gilb'R–Pressure, Tek 9–Slow Down (Nookie Remix), Hidden Orchestra–Vorka (DC Breaks Remix), Souljah–Fade 2 Black, Emz (5) Feat. Nasser (16) & Valor (15)–Free, Roni Size & Reprazent*–Heroes, Congo Natty Presents Conquering Lion Feat. Super Cat (2) & Reggie Stepper–Code Red, Me & You*–Last Night (Benny Page Remix), Friction* Feat. Kanine (4)–Your Love