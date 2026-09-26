Various Artists - Indian Rare Groove (Rare Funky Songs From Bollywood) (3596974311664) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Indian Rare Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726943
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974311664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Indian Rare Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Asha Bhosle - Dum Maro Dum, R.D. Burman - Are Dil Se Dil Mile, Sharon Prabhakar - Yeh Aag Aesi Hai Yeh Aag, Kishore Kumar - Aaya Sanam Aaya Deewane Tera, Parvati Khan - Jimmy Jimmy Jimmy Aaja, Salma Agha - Come Closer, Sharon Prabhakar, Parvati Khan & Ursula Vaz - Tum Meri Nazar Se Dekho, Asha Bhosle - Paas Aao Na, Bappi Lahiri - Dance Music (Maut Ka Saya), Asha Bhosle & Hemant Bhosle - Sansanikhez Koi Baat, Sharon Prabhakar - Ding Dong Ding Dong, Annette Pinto - Love Me Baby, Kishore Kumar & La
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Indian Rare Groove (Rare Funky Songs From Bollywood) (3596974311664) виниловая пластинка
Этот «Indian Rare Groove» исследует артистов, которые изменили музыкальную вселенную Болливуда. В течение 70-х и 80-х годов фанк, соул и диско проникают в большинство постановок. От комедий до фильмов ужасов, от триллеров до романтических фильмов!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974311664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Indian Rare Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Asha Bhosle - Dum Maro Dum, R.D. Burman - Are Dil Se Dil Mile, Sharon Prabhakar - Yeh Aag Aesi Hai Yeh Aag, Kishore Kumar - Aaya Sanam Aaya Deewane Tera, Parvati Khan - Jimmy Jimmy Jimmy Aaja, Salma Agha - Come Closer, Sharon Prabhakar, Parvati Khan & Ursula Vaz - Tum Meri Nazar Se Dekho, Asha Bhosle - Paas Aao Na, Bappi Lahiri - Dance Music (Maut Ka Saya), Asha Bhosle & Hemant Bhosle - Sansanikhez Koi Baat, Sharon Prabhakar - Ding Dong Ding Dong, Annette Pinto - Love Me Baby, Kishore Kumar & La
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Этот «Indian Rare Groove» исследует артистов, которые изменили музыкальную вселенную Болливуда. В течение 70-х и 80-х годов фанк, соул и диско проникают в большинство постановок. От комедий до фильмов ужасов, от триллеров до романтических фильмов!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Various Artists - Indian Rare Groove (Rare Funky Songs From Bollywood) (3596974311664) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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