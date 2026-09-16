Описание товара OST - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191286) виниловая пластинка

2LP - Лимитированное делюкс-издание на двойном виниле цвета «костяной белый с оранжевыми брызгами». Расширенная версия альбома «Halloween» включает 24 ранее не издававшихся трека и поставляется в комплекте с совершенно новым оформлением от Криса Бильхаймера и эксклюзивным постером размером 24 ? 36 дюймов, разработанным Creepy Duck. Саундтреки Джона Карпентера к последней трилогии «Хэллоуин», созданные совместно с его постоянными соавторами Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом ознаменовали возвращение легендарного режиссера и композитора к написанию музыки для кино после почти двух десятилетий перерыва. Фильмы «Хэллоуин» (2018), «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022) были сняты Дэвидом Гордоном Грином который привлек Карпентера на ранней стадии подготовки к съемкам, в конечном итоге пригласив его в качестве исполнительного продюсера и композитора саундтреков к трилогии. Теперь, впервые, лейбл Sacred Bones Records с которым Карпентер сотрудничал долгое время, выпускает расширенное делюксовое издание саундтрека к фильму «Хэллоуин заканчивается» на двух виниловых пластинках. Фильм «Хэллоуин» 2018 года превзошёл все самые смелые ожидания всех, кто принимал в нём участие. На тот момент он собрал самую большую кассу в истории Blumhouse и в истории франшизы «Хэллоуин». Было неизбежно, что вскоре будут сняты два сиквела, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Грин согласился стать режиссёром обоих фильмов, но он не хотел предполагать, что Джон Коди и Дэниел вернутся к написанию музыки к ним. «Я никогда ничего не принимаю как должное, — говорит он. — Поэтому я надеюсь, что у них остались хорошие впечатления. Я знаю, что нам было весело работать над проектом, но никогда не знаешь, сколько времени, финансовых интересов и всего остального у людей. Реалии заключения сделок, кинопроизводства, не всегда проходят гладко. Но никаких проблем не возникло. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Как нам это осуществить? Давайте сделаем это снова». Дважды». Расширенная версия фильма «Хэллоуин» включает 24 ранее не издававшихся музыкальных фрагмента, а также совершенно новые иллюстрации от Криса Бильхаймера и эксклюзивный постер размером 24 ? 36 дюймов, разработанный Creepy Duck.