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OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка

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OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 3
OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Halloween Ends (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie’s Theme Ends, The Cave, Tire Slash, Cool Kid, Drags to the Cave, Evil Eyes, Transformation, Because of You, Walk With Me *, Requiem For Jeremy, In the Restaurant *, Bridge Fight, Kill The Cop, Corey and Allyson *, the Road *, Corey and Michael, Slap *, Corey’s Requiem, Take the Mask *, The Junk Yard, Where Are You?, Suicide *, What Did You Do? *, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка

Саундтреки Джона Карпентера к последней трилогии «Хэллоуин», созданные совместно с его постоянными соавторами Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом ознаменовали возвращение легендарного режиссера и композитора к написанию музыки для кино после почти двух десятилетий перерыва. Фильмы «Хэллоуин» (2018), «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022) были сняты Дэвидом Гордоном Грином который привлек Карпентера на ранней стадии подготовки к съемкам, в конечном итоге пригласив его в качестве исполнительного продюсера и композитора саундтреков к трилогии. Теперь, впервые, лейбл Sacred Bones Records с которым Карпентер сотрудничал долгое время, выпускает расширенное делюксовое издание саундтрека к фильму «Хэллоуин заканчивается» на двух виниловых пластинках. Фильм «Хэллоуин» 2018 года превзошёл все самые смелые ожидания всех, кто принимал в нём участие. На тот момент он собрал самую большую кассу в истории Blumhouse и в истории франшизы «Хэллоуин». Было неизбежно, что вскоре будут сняты два сиквела, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Грин согласился стать режиссёром обоих фильмов, но он не хотел предполагать, что Джон Коди и Дэниел вернутся к написанию музыки к ним. «Я никогда ничего не принимаю как должное, — говорит он. — Поэтому я надеюсь, что у них остались хорошие впечатления. Я знаю, что нам было весело работать над проектом, но никогда не знаешь, сколько времени, финансовых интересов и всего остального у людей. Реалии заключения сделок, кинопроизводства, не всегда проходят гладко. Но никаких проблем не возникло. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Как нам это осуществить? Давайте сделаем это снова». Дважды».

Отзывы о товаре OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie’s Theme Ends, The Cave, Tire Slash, Cool Kid, Drags to the Cave, Evil Eyes, Transformation, Because of You, Walk With Me *, Requiem For Jeremy, In the Restaurant *, Bridge Fight, Kill The Cop, Corey and Allyson *, the Road *, Corey and Michael, Slap *, Corey’s Requiem, Take the Mask *, The Junk Yard, Where Are You?, Suicide *, What Did You Do? *, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Саундтреки Джона Карпентера к последней трилогии «Хэллоуин», созданные совместно с его постоянными соавторами Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом ознаменовали возвращение легендарного режиссера и композитора к написанию музыки для кино после почти двух десятилетий перерыва. Фильмы «Хэллоуин» (2018), «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022) были сняты Дэвидом Гордоном Грином который привлек Карпентера на ранней стадии подготовки к съемкам, в конечном итоге пригласив его в качестве исполнительного продюсера и композитора саундтреков к трилогии. Теперь, впервые, лейбл Sacred Bones Records с которым Карпентер сотрудничал долгое время, выпускает расширенное делюксовое издание саундтрека к фильму «Хэллоуин заканчивается» на двух виниловых пластинках. Фильм «Хэллоуин» 2018 года превзошёл все самые смелые ожидания всех, кто принимал в нём участие. На тот момент он собрал самую большую кассу в истории Blumhouse и в истории франшизы «Хэллоуин». Было неизбежно, что вскоре будут сняты два сиквела, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Грин согласился стать режиссёром обоих фильмов, но он не хотел предполагать, что Джон Коди и Дэниел вернутся к написанию музыки к ним. «Я никогда ничего не принимаю как должное, — говорит он. — Поэтому я надеюсь, что у них остались хорошие впечатления. Я знаю, что нам было весело работать над проектом, но никогда не знаешь, сколько времени, финансовых интересов и всего остального у людей. Реалии заключения сделок, кинопроизводства, не всегда проходят гладко. Но никаких проблем не возникло. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Как нам это осуществить? Давайте сделаем это снова». Дважды».
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OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191248) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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