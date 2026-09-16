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Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка

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Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 1
Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 2
Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 3
Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 4
Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Porno For Pyros
Альбом (сингл)
Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 1
  • Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 2
  • Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 3
  • Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 4
  • Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest &amp; Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227815103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Porno For Pyros
Альбом (сингл)
Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Haustiere, Florarnail, 100 Wege, Petes Vater, Verfluchter Frau, Tahitianer Mond, Little ich, Agua, Haustiere [Daniel Avery Remix]
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Haustiere, Florarnail, 100 Wege, Petes Vater, Verfluchter Frau, Tahitianer Mond, Little ich, Agua, Haustiere [Daniel Avery Remix]

Отзывы о товаре Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227815103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Porno For Pyros
Альбом (сингл)
Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Haustiere, Florarnail, 100 Wege, Petes Vater, Verfluchter Frau, Tahitianer Mond, Little ich, Agua, Haustiere [Daniel Avery Remix]
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Haustiere, Florarnail, 100 Wege, Petes Vater, Verfluchter Frau, Tahitianer Mond, Little ich, Agua, Haustiere [Daniel Avery Remix]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porno For Pyros - Pyrotechnics: Porno For Pyros Latest & Greatest (coloured) (0081227815103) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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