It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка
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Описание товара It's A Beautiful Day - It's A Beautiful Day (coloured) (0630428094413) виниловая пластинка
Он это сделал или нет? «Да!» — с абсолютной убежденностью восклицают самые преданные поклонники «It's A Beautiful Day». По их мнению, виртуозный органист Джон Лорд виновен в том, что при создании хита Deep Purple «Child In Time» позаимствовал элементы архаичной индийской карри-приправы из «Bombay Calling». Клавишник воспринял это спокойно и, с типичной для британцев сдержанностью, показал себя восхищенным поклонником группы. И не без причины, ведь группа с неприметным названием в своем дебютном альбоме полностью переворачивает с ног на голову инструментальную динамику хиппи-стиля. Они предпочитают скрипку в качестве сольного инструмента обычной гитаре, позволяют тихим, интенсивным органным тонам врезаться в мрачные звуковые ландшафты и, как в «Wasted Union Blues», очищают барабанные перепонки грязными звуками усилителя. Однако в основе звучания по-прежнему лежит скрипичное, идеально гармонированное вокальное дуэтное звучание с его жизнерадостными ритмичными партиями, блаженно греющееся в летнем зное время в стиле «цветочной силы». Спокойный, но с отчетливо воинственным ядром, пронизанным духом нонконформизма, этот альбом воплощает собой подлинный фрагмент музыкальной социальной истории бурных 60-х.
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