Top.Mail.Ru
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 1
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 2
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 3
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 4
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 5
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 6
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 7
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 8
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd
Альбом (сингл)
Ceremonial Healing
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 1
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 2
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 3
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 4
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 5
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 6
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 7
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 8
  • Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd
Альбом (сингл)
Ceremonial Healing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Loa, Spells, Calumet, Sacred Authority, The Summoning, Honoring The Healing Spirits, Inhale, Rapid Transformation, Goma, Amulet
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loa, Spells, Calumet, Sacred Authority, The Summoning, Honoring The Healing Spirits, Inhale, Rapid Transformation, Goma, Amulet



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd
Альбом (сингл)
Ceremonial Healing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Loa, Spells, Calumet, Sacred Authority, The Summoning, Honoring The Healing Spirits, Inhale, Rapid Transformation, Goma, Amulet
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loa, Spells, Calumet, Sacred Authority, The Summoning, Honoring The Healing Spirits, Inhale, Rapid Transformation, Goma, Amulet


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Allen; Thompson; Saft; Dunn; Pandi; Rudd - Ceremonial Healing (coloured) (5060197761790) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...