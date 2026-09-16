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Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка

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Steve &#039;n&#039; Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка - фото 1
Steve &#039;n&#039; Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moo
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726901
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[6417138712141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moo
Жанр
Кантри
Трек-лист
Number of the Beast, Seagulls and Moonshine, People Just Need to Love You, Freestyler, Signals from the Past, Silvera, Don't Fear the Reaper, Danger Zone, More Than a Feeling, B10 Too Much Love Will Kill You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка

Возможно, это был холодный зимний день или тёплая летняя ночь в Финляндии — в любом случае, это было примерно в 2010 году. Кому-то пришла в голову идея объединить блюграсс, финскую народную музыку и рок/метал. Результатом стала, и до сих пор остаётся, группа Steve 'n' Seagulls. Это та группа, о которой вы никогда раньше не слышали, но которую отчаянно хотите услышать снова. Этот рой музыкальной энергии исходит из Финляндии, расположенной в Северной Европе, и несётся быстрее, чем когда-либо. В 2025 году солнце осветит долгожданный пятый альбом Steve 'n' Seagulls — «The Dark Side of the Moo»!. Записанный и спродюсированный той же командой, что и их предыдущий альбом, альбом Steve 'n' Seagulls вновь раздвинул границы прогрессивного блюграсса и ньюграсса. Альбом объединяет элементы жанров, которые кажутся почти несовместимыми. И все же они встречаются и пожимают друг другу руки, как старые друзья. Оригинальные композиции Steve 'n' Seagulls и несколько новых аранжированных классических произведений образуют интересную музыкальную смесь, которую они представят во время своего европейского тура The Dark Side of the Moo в 2025 году.

Отзывы о товаре Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[6417138712141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moo
Жанр
Кантри
Трек-лист
Number of the Beast, Seagulls and Moonshine, People Just Need to Love You, Freestyler, Signals from the Past, Silvera, Don't Fear the Reaper, Danger Zone, More Than a Feeling, B10 Too Much Love Will Kill You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Описание
Возможно, это был холодный зимний день или тёплая летняя ночь в Финляндии — в любом случае, это было примерно в 2010 году. Кому-то пришла в голову идея объединить блюграсс, финскую народную музыку и рок/метал. Результатом стала, и до сих пор остаётся, группа Steve 'n' Seagulls. Это та группа, о которой вы никогда раньше не слышали, но которую отчаянно хотите услышать снова. Этот рой музыкальной энергии исходит из Финляндии, расположенной в Северной Европе, и несётся быстрее, чем когда-либо. В 2025 году солнце осветит долгожданный пятый альбом Steve 'n' Seagulls — «The Dark Side of the Moo»!. Записанный и спродюсированный той же командой, что и их предыдущий альбом, альбом Steve 'n' Seagulls вновь раздвинул границы прогрессивного блюграсса и ньюграсса. Альбом объединяет элементы жанров, которые кажутся почти несовместимыми. И все же они встречаются и пожимают друг другу руки, как старые друзья. Оригинальные композиции Steve 'n' Seagulls и несколько новых аранжированных классических произведений образуют интересную музыкальную смесь, которую они представят во время своего европейского тура The Dark Side of the Moo в 2025 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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