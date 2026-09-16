Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve 'n' Seagulls - The Dark Side Of The Moo (6417138712141) виниловая пластинка
Возможно, это был холодный зимний день или тёплая летняя ночь в Финляндии — в любом случае, это было примерно в 2010 году. Кому-то пришла в голову идея объединить блюграсс, финскую народную музыку и рок/метал. Результатом стала, и до сих пор остаётся, группа Steve 'n' Seagulls. Это та группа, о которой вы никогда раньше не слышали, но которую отчаянно хотите услышать снова. Этот рой музыкальной энергии исходит из Финляндии, расположенной в Северной Европе, и несётся быстрее, чем когда-либо. В 2025 году солнце осветит долгожданный пятый альбом Steve 'n' Seagulls — «The Dark Side of the Moo»!. Записанный и спродюсированный той же командой, что и их предыдущий альбом, альбом Steve 'n' Seagulls вновь раздвинул границы прогрессивного блюграсса и ньюграсса. Альбом объединяет элементы жанров, которые кажутся почти несовместимыми. И все же они встречаются и пожимают друг другу руки, как старые друзья. Оригинальные композиции Steve 'n' Seagulls и несколько новых аранжированных классических произведений образуют интересную музыкальную смесь, которую они представят во время своего европейского тура The Dark Side of the Moo в 2025 году.
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