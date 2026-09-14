OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка
Композиторы, удостоенные премии «Оскар», Трент Резнор и Аттикус Росс создали динамичный, захватывающий саундтрек к фильму Луки Гуаданьино «Претенденты» (2024) о мире профессионального тенниса, главные роли в котором исполнили Зендея, Майк Фейст и Джош О’Коннор. Издание на виниле 180 г На пластинке представлен ??полный оригинальный саундтрек из 16 треков, в том числе любимые фанатами «Challengers: Match Point», «Yeah x10» и оригинальная песня в конце титров «Compress / Repress», написанная в соавторстве с Лукой Гуаданьино и исполненная Трентом Резнором и Мэрикуин Маандиг Резнор. В издание включены флаер с фотографиями, сделанными на съемочной площадке фотографом Алессио Больцони, и набор из трех коллекционных карточек с главными актерами.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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