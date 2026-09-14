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OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка

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OST - Challengers (Trent Reznor &amp; Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка - фото 1
OST - Challengers (Trent Reznor &amp; Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Challengers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Challengers (Trent Reznor &amp; Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Challengers (Trent Reznor &amp; Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726878
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Характеристики

Бренд
Millan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Millan Records
Barcode
[0198028080514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Challengers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Challengers, "I Know", Yeah x10, L'oeuf, The Signal, Brutalizer, Stopper, Brutalizer 2, The Points That Matter, Lullaby, Final Set, Pull Over, Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol, Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol (Part 2), Challengers: Match Point, Compress / Repress
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка

Композиторы, удостоенные премии «Оскар», Трент Резнор и Аттикус Росс создали динамичный, захватывающий саундтрек к фильму Луки Гуаданьино «Претенденты» (2024) о мире профессионального тенниса, главные роли в котором исполнили Зендея, Майк Фейст и Джош О’Коннор. Издание на виниле 180 г На пластинке представлен ??полный оригинальный саундтрек из 16 треков, в том числе любимые фанатами «Challengers: Match Point», «Yeah x10» и оригинальная песня в конце титров «Compress / Repress», написанная в соавторстве с Лукой Гуаданьино и исполненная Трентом Резнором и Мэрикуин Маандиг Резнор. В издание включены флаер с фотографиями, сделанными на съемочной площадке фотографом Алессио Больцони, и набор из трех коллекционных карточек с главными актерами.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) (0198028080514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Millan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Millan Records
Barcode
[0198028080514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Challengers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Challengers, "I Know", Yeah x10, L'oeuf, The Signal, Brutalizer, Stopper, Brutalizer 2, The Points That Matter, Lullaby, Final Set, Pull Over, Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol, Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol (Part 2), Challengers: Match Point, Compress / Repress
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Композиторы, удостоенные премии «Оскар», Трент Резнор и Аттикус Росс создали динамичный, захватывающий саундтрек к фильму Луки Гуаданьино «Претенденты» (2024) о мире профессионального тенниса, главные роли в котором исполнили Зендея, Майк Фейст и Джош О’Коннор. Издание на виниле 180 г На пластинке представлен ??полный оригинальный саундтрек из 16 треков, в том числе любимые фанатами «Challengers: Match Point», «Yeah x10» и оригинальная песня в конце титров «Compress / Repress», написанная в соавторстве с Лукой Гуаданьино и исполненная Трентом Резнором и Мэрикуин Маандиг Резнор. В издание включены флаер с фотографиями, сделанными на съемочной площадке фотографом Алессио Больцони, и набор из трех коллекционных карточек с главными актерами.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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