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Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка

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Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка - фото 1
Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Violence Unimagined
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841574715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Violence Unimagined
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Murderous Rampage
  2. Necrogenic Resurrection
  3. Inhumane Harvest
  4. Condemnation Contagion
  5. Surround Kill Devour
  6. Ritual Annihilation
  7. Follow The Blood
  8. Bound And Burned
  9. Slowly Sawn
  10. Overtorture
  11. Cerements Of The Flayed

Отзывы о товаре Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841574715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Violence Unimagined
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Murderous Rampage
  2. Necrogenic Resurrection
  3. Inhumane Harvest
  4. Condemnation Contagion
  5. Surround Kill Devour
  6. Ritual Annihilation
  7. Follow The Blood
  8. Bound And Burned
  9. Slowly Sawn
  10. Overtorture
  11. Cerements Of The Flayed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannibal Corpse - Violence Unimagined (0039841574715) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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