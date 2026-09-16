OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Archive 81 (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083179140) виниловая пластинка
LP - Черный винил. В плотном конверте с корешком и двусторонним печатным вкладышем. Зловещая музыка Бена Солсбери и Джеффа Барроу к сверхъестественному хоррору Netflix «Архив 81». Бен Солсбери и Джефф Барроу известны своими саундтреками к получившим премию Айвора Новелло фильмам « Ex Machina » и « Devs », а также к таким проектам, как « Annihilation », « Free Fire », « HANNA » и многим другим. Вдохновленный популярным одноименным подкастом, «Архив 81» рассказывает о жизни мужчины, который находит видеокассеты с приключениями таинственной женщины в еще более загадочном многоквартирном доме. То, что казалось обычной работой, превращается в кошмар, когда странное существо, лишившее женщину жизни в прошлом, похоже, нашло путь к нему через 25 лет.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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