OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726869
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Характеристики
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083116039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleep, Moving Out, Roach Nest, Setting The Eagle Free, Nightmare, Other Dreamers, Smelling Reality, Estate, Escape, Awakening, Understanding, See Everything, Dream Reality, Men Against Fire
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка
Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083116039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Mirror: Men Against Fire
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleep, Moving Out, Roach Nest, Setting The Eagle Free, Nightmare, Other Dreamers, Smelling Reality, Estate, Escape, Awakening, Understanding, See Everything, Dream Reality, Men Against Fire
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Бен Солсбери и Джефф Барроу возвращаются, чтобы написать музыку к новому эпизоду «Men Against Fire» из высоко оцененного третьего сезона сенсационного сериала Чарли Брукера «Черное зеркало». Продолжая развивать свой неповторимый стиль, продемонстрированный в получившей премию Ivor Novello музыке к фильму «Ex Machina», а также в готовящемся к выходу «Freefre», работа Солсбери и Барроу над этим релизом снова представляет совершенно уникальное звучание, сочетающее синтезаторы со струнными оркестрами, создавая саундтрек, который одновременно красиво и жутко дополняет эпизод.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Black Mirror: Men Against Fire (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (coloured) (5051083116039) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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