Набор пневмоподушек 3 штуки ЗУБР 12х19, 16х15, 13х28 см, 170кг, в чехле, универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556-H3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 726843
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
3 шт
Комплектация
Пневмоподушка 12х19 см ; Пневмоподушка 16х15 см; Пневмоподушка 13х28 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х7
Вес, г.
400
Описание товара Набор пневмоподушек 3 штуки ЗУБР 12х19, 16х15, 13х28 см, 170кг, в чехле, универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556-H3)
Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, набор подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям набора пневмоклиньев ЗУБР. Поставляется в удобном прочном чехле из ткани Оксфорд 420d. Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
3 шт
Комплектация
Пневмоподушка 12х19 см ; Пневмоподушка 16х15 см; Пневмоподушка 13х28 см
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, набор подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям набора пневмоклиньев ЗУБР. Поставляется в удобном прочном чехле из ткани Оксфорд 420d. Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Набор пневмоподушек 3 штуки ЗУБР 12х19, 16х15, 13х28 см, 170кг, в чехле, универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556-H3) - по цене 1400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор пневмоподушек 3 штуки ЗУБР 12х19, 16х15, 13х28 см, 170кг, в чехле, универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556-H3)