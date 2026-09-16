Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 726842
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
1 шт
Материал
Термопластичный полиуретан армированный полиамидом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х5
Вес, г.
200
Описание товара Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)
Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям пневмоклиньев ЗУБР Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Количество предметов, шт
1 шт
Материал
Термопластичный полиуретан армированный полиамидом
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент из прочных и высококачественных материалов, подходит для многочисленных вариантов использования: Установка окон, шкафов, дверей, бытовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, столешниц, мебели и многого другого! Безопасный подъем тяжелых предметов (например холодильников, шкафов) для доступа под ними. Экономьте время благодаря возможностям пневмоклиньев ЗУБР Применение: Незаменимы для: 1.Аварийного открывания дверей в автомобиле без повреждения ЛК покрытия 2.Настройки/ регулировки дверей, окон, створок 3.Выравнивания больших конструкций по уровню 4.При перемещении и установке мебели 5.Установке оконных конструкций
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556) - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пневмоподушка ЗУБР 16х15 см, 170 кг универсальный пневмоклин/ монтажная подушка/ пневмодомкрат (37556)