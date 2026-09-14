Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG09SCA10TE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG09SCA10TE)
Представляем вашему вниманию надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных — жёсткий диск Toshiba MG09 объёмом десять терабайт. Это ключевой компонент для построения отказоустойчивых и быстрых хранилищ в корпоративной среде, где на первом месте стоят бесперебойная работа и сохранность критически важной информации. Данная модель выполнена в классическом форм-факторе три с половиной дюйма, что обеспечивает её идеальную совместимость с подавляющим большинством серверных стоек и корпусов для систем хранения данных. Для подключения используется высокоскоростной последовательный интерфейс SAS, гарантирующий максимальную пропускную способность и надёжность обмена данными между накопителем и контроллером. Этот интерфейс специально создан для работы в условиях интенсивных нагрузок, типичных для центров обработки данных и виртуализированных сред. Сердцем накопителя является шпиндель, вращающийся со скоростью семь тысяч двести оборотов в минуту. Такая высокая скорость обеспечивает минимальное время задержки при доступе к информации, что напрямую влияет на отзывчивость всей системы при одновременной работе множества пользователей или выполнении ресурсоёмких задач. Для ещё более эффективной обработки операций чтения и записи диск оснащён буферной памятью объёмом пятьсот двенадцать мегабайт. Этот интеллектуальный кэш служит промежуточным буфером, сглаживая пиковые нагрузки и ускоряя работу с наиболее востребованными данными. Главным преимуществом модели является её впечатляющая ёмкость — десять тысяч гигабайт, или десять терабайт. Это огромное пространство позволяет консолидировать значительные массивы информации, сокращая количество физических устройств в вашей инфраструктуре и упрощая управление хранилищем. Вы получаете возможность размещать обширные базы данных, архивы, резервные копии и мультимедийные библиотеки на одном носителе, оптимизируя капитальные и эксплуатационные расходы. Жёсткий диск Toshiba MG09 — это воплощение передовых технологий в области хранения, созданное для профессионалов. Он сочетает в себе колоссальный объём, высокую скорость работы благодаря интерфейсу SAS и скорости вращения, а также интеллектуальную буферизацию данных. Выбирая эту модель, вы инвестируете в долговечное, производительное и эффективное решение, которое станет надёжным фундаментом для вашего бизнеса, обеспечивая бесперебойный доступ к информации сегодня и в будущем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 12 тб
Теги товара: 10 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 910 руб.10478 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)
-
В наличииЦена 43 190 руб.10798 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 43 190 руб.10798 руб. в СплитЖесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
-
В наличииЦена 43 500 руб.10875 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 6TB WD6005FFBX NAS Red Pro
-
В наличииЦена 45 020 руб.11255 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200r...
-
В наличииЦена 49 190 руб.12298 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
-
В наличииЦена 49 590 руб.12398 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 7200RPM 6TB (ST6000NM019B)
-
В наличииЦена 50 760 руб.12690 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
-
В наличииЦена 52 030 руб.13008 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
-
В наличииЦена 53 440 руб.13360 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 58 890 руб.14723 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 58 920 руб.14730 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 12 тб
Теги товара: 10 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG09SCA10TE)