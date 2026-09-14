Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SAS 10TB (MG09SCA10TE)

Представляем вашему вниманию надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных — жёсткий диск Toshiba MG09 объёмом десять терабайт. Это ключевой компонент для построения отказоустойчивых и быстрых хранилищ в корпоративной среде, где на первом месте стоят бесперебойная работа и сохранность критически важной информации. Данная модель выполнена в классическом форм-факторе три с половиной дюйма, что обеспечивает её идеальную совместимость с подавляющим большинством серверных стоек и корпусов для систем хранения данных. Для подключения используется высокоскоростной последовательный интерфейс SAS, гарантирующий максимальную пропускную способность и надёжность обмена данными между накопителем и контроллером. Этот интерфейс специально создан для работы в условиях интенсивных нагрузок, типичных для центров обработки данных и виртуализированных сред. Сердцем накопителя является шпиндель, вращающийся со скоростью семь тысяч двести оборотов в минуту. Такая высокая скорость обеспечивает минимальное время задержки при доступе к информации, что напрямую влияет на отзывчивость всей системы при одновременной работе множества пользователей или выполнении ресурсоёмких задач. Для ещё более эффективной обработки операций чтения и записи диск оснащён буферной памятью объёмом пятьсот двенадцать мегабайт. Этот интеллектуальный кэш служит промежуточным буфером, сглаживая пиковые нагрузки и ускоряя работу с наиболее востребованными данными. Главным преимуществом модели является её впечатляющая ёмкость — десять тысяч гигабайт, или десять терабайт. Это огромное пространство позволяет консолидировать значительные массивы информации, сокращая количество физических устройств в вашей инфраструктуре и упрощая управление хранилищем. Вы получаете возможность размещать обширные базы данных, архивы, резервные копии и мультимедийные библиотеки на одном носителе, оптимизируя капитальные и эксплуатационные расходы. Жёсткий диск Toshiba MG09 — это воплощение передовых технологий в области хранения, созданное для профессионалов. Он сочетает в себе колоссальный объём, высокую скорость работы благодаря интерфейсу SAS и скорости вращения, а также интеллектуальную буферизацию данных. Выбирая эту модель, вы инвестируете в долговечное, производительное и эффективное решение, которое станет надёжным фундаментом для вашего бизнеса, обеспечивая бесперебойный доступ к информации сегодня и в будущем.