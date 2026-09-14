Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF600X (R-PF600X-HD0B-WGEU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PF600X (R-PF600X-HD0B-WGEU)
Эффективность бронзового сертификата, полученная от 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, гарантирует эффективность 88% при типичных нагрузках (50%), значительно снижает потери энергии и выделение тепла, а также продлевает срок службы блока питания. Используя тайваньские премиальные твердотельные и электролитические конденсаторы, серия PF-X может обеспечить время удержания ? 16 мс при нагрузке 75%, что обеспечивает надежную защиту при аномальных отключениях электроэнергии. Поддерживается работа в широком диапазоне напряжений 180–264 В и экстремальные условия работы с полной нагрузкой при комнатной температуре в сети низкого напряжения 160 В, что позволяет избежать отключения из-за нестабильности напряжения. Строго соблюдает мировые стандарты безопасности, превосходя конкурентов, включая уровни безопасности 40? и 5000 м, отвечает требованиям для высокотемпературных и высокогорных районов. Высококачественный долговечный вентилятор с подшипником продлевает срок службы на 30% по сравнению с обычным вентилятором и может непрерывно работать 7?24 часа в среде с температурой 40?. Между тем, аэродинамическая конструкция, основанная на компоновке печатной платы и сопротивлении потоку, обеспечивает превосходную стабильность и бесшумную работу. Поддерживая высокие стандарты, установленные Gamer Storm для своей продукции, мы предоставляем 3-летнюю ограниченную гарантию, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание и поддержку для клиентов.
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