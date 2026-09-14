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Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO)

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Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 1
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 2
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 3
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 4
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 5
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 6
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 7
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 8
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 9
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 10
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 11
Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc B580
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2740
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 1
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 2
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 3
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 4
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 5
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 6
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 7
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 8
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 9
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 10
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 11
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726804
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2740
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO)

Видеокарта ASRock, произведенная в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для современных геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности. Эта модель оснащена передовым графическим процессором Intel Arc B580 и изготовлена по 5-нанометровому техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и производительность. Ключевые характеристики видеокарты включают в себя интерфейс PCI-E 4.0, который обеспечивает высокий уровень пропускной способности и совместимость с современными материнскими платами. Видеопамять объемом 12 Гб типа GDDR6 работает на частоте 19000 МГц, в сочетании с разрядностью шины памяти 192 bit, что способствует быстродействию и способности обрабатывать сложные графические задачи. Активное охлаждение видеокарты обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, что особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивной работы с графикой и видео. С поддержкой до четырех мониторов и максимальным разрешением 7680x4320, эта видеокарта способна обеспечить впечатляющую визуализацию и четкость изображения. Частота графического процессора достигает 2740 МГц, что позволяет устройству справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Несмотря на высокую производительность, видеокарта имеет стандартную конструкцию, не относясь к низкопрофильным моделям, что делает ее подходящей для установки в большинство стандартных корпусов ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC (B580 CL 12GO)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2740
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock, произведенная в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для современных геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности. Эта модель оснащена передовым графическим процессором Intel Arc B580 и изготовлена по 5-нанометровому техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и производительность. Ключевые характеристики видеокарты включают в себя интерфейс PCI-E 4.0, который обеспечивает высокий уровень пропускной способности и совместимость с современными материнскими платами. Видеопамять объемом 12 Гб типа GDDR6 работает на частоте 19000 МГц, в сочетании с разрядностью шины памяти 192 bit, что способствует быстродействию и способности обрабатывать сложные графические задачи. Активное охлаждение видеокарты обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, что особенно важно для длительных игровых сессий или интенсивной работы с графикой и видео. С поддержкой до четырех мониторов и максимальным разрешением 7680x4320, эта видеокарта способна обеспечить впечатляющую визуализацию и четкость изображения. Частота графического процессора достигает 2740 МГц, что позволяет устройству справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Несмотря на высокую производительность, видеокарта имеет стандартную конструкцию, не относясь к низкопрофильным моделям, что делает ее подходящей для установки в большинство стандартных корпусов ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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