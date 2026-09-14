Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line KCAS PLUS GOLD 850W RGB
Блок питания Formula от AeroCool — это надежное и мощное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. С мощностью 850 Вт этот БП подходит для современных высокопроизводительных компьютеров, включая игровые и рабочие станции. Блок питания имеет сертификат эффективности 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий КПД и сниженное энергопотребление, минимизируя потери и тепловыделение. Разработанный в форм-факторе ATX, он легко интегрируется в большинство стандартных корпусов для настольных компьютеров. Система охлаждения представлена активным вентилятором, который поддерживает оптимальную рабочую температуру даже при максимальных нагрузках. Хотя блок питания Formula не оснащен модульными кабелями, его кабельная организация обеспечивает подключение всех необходимых компонентов. Для подключения видеокарт предусмотрены три 6+2 pin разъема, что позволяет использовать мощные графические решения. Для питания материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а на процессор подаются две линии 4+4 pin, обеспечивающие дополнительную гибкость и поддержку требовательных процессоров. Блок питания также оснащен восемью SATA разъемами, что позволяет подключать множество накопителей и других периферийных устройств. Страна производства — Китай, что говорит о доступной цене в сочетании с высоким качеством исполнения от надежного бренда AeroCool. Блок питания Formula — это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, надежности и эффективности для своего персонального компьютера.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
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