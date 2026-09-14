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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White

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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726767
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 454 x 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White

Корпус Formula – это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус гарантирует долговечность и надежность. Белый цвет придаст вашей сборке стильный и современный вид. Корпус специально разработан для оптимального охлаждения: он оснащен пятью встроенными вентиляторами размером 120 мм и поддерживает эффективный воздушный поток. Уникальная особенность корпуса – это его нижнее расположение блока питания, что не только помогает улучшить распределение веса и стабильность, но и облегчает управление кабелями внутри корпуса. Корпус совместим с форматами материнских плат: mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций. Корпус Formula оснащен семью слотами расширения, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Благодаря поддержке видеокарт длиной до 435 мм, этот корпус подходит для самых мощных графических решений. Внутреннее пространство также включает два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Особенный акцент сделан на визуальной составляющей: благодаря ARGB-подсветке вы сможете настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Большое боковое окно позволяет показать внутренние компоненты конфигурации и эффектно выделить подсветку. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, что позволяет установить достаточно мощные решения для охлаждения процессоров. Корпус Formula представляет собой идеальный баланс между стильным дизайном, функциональностью и гибкостью в сборке компьютерной системы.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 454 x 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula – это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус гарантирует долговечность и надежность. Белый цвет придаст вашей сборке стильный и современный вид. Корпус специально разработан для оптимального охлаждения: он оснащен пятью встроенными вентиляторами размером 120 мм и поддерживает эффективный воздушный поток. Уникальная особенность корпуса – это его нижнее расположение блока питания, что не только помогает улучшить распределение веса и стабильность, но и облегчает управление кабелями внутри корпуса. Корпус совместим с форматами материнских плат: mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций. Корпус Formula оснащен семью слотами расширения, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Благодаря поддержке видеокарт длиной до 435 мм, этот корпус подходит для самых мощных графических решений. Внутреннее пространство также включает два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Особенный акцент сделан на визуальной составляющей: благодаря ARGB-подсветке вы сможете настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Большое боковое окно позволяет показать внутренние компоненты конфигурации и эффектно выделить подсветку. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, что позволяет установить достаточно мощные решения для охлаждения процессоров. Корпус Formula представляет собой идеальный баланс между стильным дизайном, функциональностью и гибкостью в сборке компьютерной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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