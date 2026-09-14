Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA White
Корпус Formula – это элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус гарантирует долговечность и надежность. Белый цвет придаст вашей сборке стильный и современный вид. Корпус специально разработан для оптимального охлаждения: он оснащен пятью встроенными вентиляторами размером 120 мм и поддерживает эффективный воздушный поток. Уникальная особенность корпуса – это его нижнее расположение блока питания, что не только помогает улучшить распределение веса и стабильность, но и облегчает управление кабелями внутри корпуса. Корпус совместим с форматами материнских плат: mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций. Корпус Formula оснащен семью слотами расширения, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Благодаря поддержке видеокарт длиной до 435 мм, этот корпус подходит для самых мощных графических решений. Внутреннее пространство также включает два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Особенный акцент сделан на визуальной составляющей: благодаря ARGB-подсветке вы сможете настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Большое боковое окно позволяет показать внутренние компоненты конфигурации и эффектно выделить подсветку. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, что позволяет установить достаточно мощные решения для охлаждения процессоров. Корпус Formula представляет собой идеальный баланс между стильным дизайном, функциональностью и гибкостью в сборке компьютерной системы.
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