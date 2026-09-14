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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black

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Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726766
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 454 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм; Нижняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black

Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 454 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм; Нижняя панель 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula V Line Crystal Z7 PA Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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