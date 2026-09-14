Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White
Корпус Formula — это высококачественный компьютерный корпус, который идеально сочетает в себе стильный дизайн и продуманную функциональность. Выполненный в белом цвете, этот Midi-Tower корпус станет стильным дополнением любого рабочего пространства или игровой станции. С весом всего 8,49 кг, корпус обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Он изготовлен из прочного стекла, что не только придает ему современный внешний вид, но и позволяет демонстрировать внутренние компоненты благодаря окну на боковой стенке. Корпус оснащен всем необходимым для сборки мощной системы. Он поддерживает установку материнских плат различных форм-факторов, таких как mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что предоставляет широкие возможности для выбора комплектующих. Внутри предусмотрено достаточное пространство для установки высокопроизводительных компонентов: максимальная высота процессорного кулера может достигать 182 мм, а максимальная длина видеокарты — до 420 мм. Для размещения накопителей предоставляется один внутренний отсек для устройств 2,5 дюйма и один для 3,5 дюймов. Семь слотов расширения позволяют легко устанавливать дополнительные карты расширения, отвечая требованиям даже самых взыскательных пользователей. Особое внимание уделено эстетике: корпус оборудован современной ARGB-подсветкой, которую можно настроить по своему вкусу, создавая уникальную атмосферу и иммерсивные визуальные эффекты. Компоновка с нижним расположением блока питания улучшает общее распределение веса и увеличивает устойчивость корпуса. Бренд Formula уверенно зарекомендовал себя, как производитель надежных и стильных компьютерных комплектующих, и этот корпус — очередное тому подтверждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКорпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 940 руб.1138 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal U9 PA White