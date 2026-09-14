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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White

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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 1
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 2
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 3
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 4
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 5
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 6
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 7
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 8
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 9
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 10
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 11
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 12
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 13
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 9
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 10
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 11
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 12
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 13
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726749
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White

Air Power G9 Duo — флагман серии G9, предлагающий максимальную гибкость благодаря комплекту из сетчатой и стеклянной передних панелей. Пользователь может выбрать высокий воздушный поток с сеткой или демонстрационный стиль со стеклянной панелью — всё в одном корпусе. Поддержка топовых комплектующих, верхних радиаторов до 360 мм и опциональных вентиляторов Standard или Performance ARGB делает G9 Duo оптимальным сочетанием производительности, персонализации и стиля.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Air Power G9 Duo — флагман серии G9, предлагающий максимальную гибкость благодаря комплекту из сетчатой и стеклянной передних панелей. Пользователь может выбрать высокий воздушный поток с сеткой или демонстрационный стиль со стеклянной панелью — всё в одном корпусе. Поддержка топовых комплектующих, верхних радиаторов до 360 мм и опциональных вентиляторов Standard или Performance ARGB делает G9 Duo оптимальным сочетанием производительности, персонализации и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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