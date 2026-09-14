Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White
Air Mesh G3 это Midi-ATX корпус с уникальной волнообразной фронтальной панелью из пластика и стали для оптимального воздушного потока. Закалённое стекло на боковой панели позволяет продемонстрировать вашу сборку. Несмотря на компактные размеры, корпус предоставляет достаточно пространства для установки высокопроизводительных компонентов, гибких вариантов охлаждения и до четырёх накопителей. Благодаря профессиональной матовой чёрной отделке и удобной фронтальной панели с разъёмами, Air Mesh G3 идеально сочетает функциональность и стиль для геймеров и энтузиастов ПК. Особенности: Оптимальная поддержка охлаждения Просторный интерьер Элегантный, стильный волнообразный дизайн Гибкие варианты хранения данных Удобные разъёмы для подключения Компоновка оборудования и охлаждения, представленные на фотографиях продукта, носят ознакомительный характер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T6 Black
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 SI Black (DP-MATX-MATREXX30-SI)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White