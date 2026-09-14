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Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White

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Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 1
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 2
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 3
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 4
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 5
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 6
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 7
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 8
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 9
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 10
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 11
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 12
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 13
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 14
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 15
Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 9
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 10
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 11
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 12
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 13
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 14
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 15
  • Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726746
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215x446x398 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 5 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2xUSB 2.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White

Air Mesh G3 это Midi-ATX корпус с уникальной волнообразной фронтальной панелью из пластика и стали для оптимального воздушного потока. Закалённое стекло на боковой панели позволяет продемонстрировать вашу сборку. Несмотря на компактные размеры, корпус предоставляет достаточно пространства для установки высокопроизводительных компонентов, гибких вариантов охлаждения и до четырёх накопителей. Благодаря профессиональной матовой чёрной отделке и удобной фронтальной панели с разъёмами, Air Mesh G3 идеально сочетает функциональность и стиль для геймеров и энтузиастов ПК. Особенности: Оптимальная поддержка охлаждения Просторный интерьер Элегантный, стильный волнообразный дизайн Гибкие варианты хранения данных Удобные разъёмы для подключения Компоновка оборудования и охлаждения, представленные на фотографиях продукта, носят ознакомительный характер.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215x446x398 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 5 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2xUSB 2.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Air Mesh G3 это Midi-ATX корпус с уникальной волнообразной фронтальной панелью из пластика и стали для оптимального воздушного потока. Закалённое стекло на боковой панели позволяет продемонстрировать вашу сборку. Несмотря на компактные размеры, корпус предоставляет достаточно пространства для установки высокопроизводительных компонентов, гибких вариантов охлаждения и до четырёх накопителей. Благодаря профессиональной матовой чёрной отделке и удобной фронтальной панели с разъёмами, Air Mesh G3 идеально сочетает функциональность и стиль для геймеров и энтузиастов ПК. Особенности: Оптимальная поддержка охлаждения Просторный интерьер Элегантный, стильный волнообразный дизайн Гибкие варианты хранения данных Удобные разъёмы для подключения Компоновка оборудования и охлаждения, представленные на фотографиях продукта, носят ознакомительный характер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula V Line Air Mesh G3 Plus White - по цене 2940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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