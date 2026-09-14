Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)
**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro V 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — идеально для игр, работы с графическими редакторами и других ресурсоёмких задач. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. - **Современная графика:** видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволит насладиться детализированной графикой и плавным игровым процессом. - **Качественный дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro V 15 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает самым высоким требованиям!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)