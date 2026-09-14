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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS)

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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726716
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и перенапряжений. Эта модель ИБП оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает эффективное управление энергией и минимальное время переключения на батарею всего 8 мс. С полной мощностью в 850 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот ИБП идеально подходит для поддержки ваших устройств на критически важные 1 минуту при полной нагрузке, что часто бывает достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы. ExeGate предлагает все необходимые функции для защиты вашего оборудования: защита локальной сети и телефонной линии предохраняет ваши коммуникации от повреждений вследствие перепадов напряжения. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тower форм-фактор идеально подходит для установки в офисах или дома, а использование свинцово-кислотной батареи обеспечивает надежное хранение энергии. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует стабильную работу подключенных устройств. ExeGate — выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и перенапряжений. Эта модель ИБП оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает эффективное управление энергией и минимальное время переключения на батарею всего 8 мс. С полной мощностью в 850 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот ИБП идеально подходит для поддержки ваших устройств на критически важные 1 минуту при полной нагрузке, что часто бывает достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы. ExeGate предлагает все необходимые функции для защиты вашего оборудования: защита локальной сети и телефонной линии предохраняет ваши коммуникации от повреждений вследствие перепадов напряжения. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тower форм-фактор идеально подходит для установки в офисах или дома, а использование свинцово-кислотной батареи обеспечивает надежное хранение энергии. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует стабильную работу подключенных устройств. ExeGate — выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в одном устройстве.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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