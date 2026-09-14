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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS)

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ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726710
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.8

Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения, обеспечивая стабильную работу даже в случае отключения электроэнергии. Это линейно-интерактивное устройство выполнено в классическом форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать его как в офисе, так и дома. Основные характеристики ИБП ExeGate включают полную мощность 850 В·А и активную мощность 480 Вт, что достаточно для поддержки работы основной техники на протяжении короткого времени. Устройство обладает отличным временем переключения на батарею всего 8 мс, обеспечивая мгновенный переход на автономное питание и защиту вашего оборудования. ExeGate предлагает многоуровневую защиту: система обеспечивает безопасность локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержания связи в нестабильных электрических условиях. Это однофазное устройство способно работать при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, адаптируясь к широкому спектру условий электропитания. ИБП ExeGate имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудованной техники и предотвращения потери данных. С весом 5,88 кг, этот ИБП компактен и удобен в эксплуатации. Он станет прекрасным выбором для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для защиты своей техники от непредвиденных сбоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения, обеспечивая стабильную работу даже в случае отключения электроэнергии. Это линейно-интерактивное устройство выполнено в классическом форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать его как в офисе, так и дома. Основные характеристики ИБП ExeGate включают полную мощность 850 В·А и активную мощность 480 Вт, что достаточно для поддержки работы основной техники на протяжении короткого времени. Устройство обладает отличным временем переключения на батарею всего 8 мс, обеспечивая мгновенный переход на автономное питание и защиту вашего оборудования. ExeGate предлагает многоуровневую защиту: система обеспечивает безопасность локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержания связи в нестабильных электрических условиях. Это однофазное устройство способно работать при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, адаптируясь к широкому спектру условий электропитания. ИБП ExeGate имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудованной техники и предотвращения потери данных. С весом 5,88 кг, этот ИБП компактен и удобен в эксплуатации. Он станет прекрасным выбором для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для защиты своей техники от непредвиденных сбоев в электросети.
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Отзывы


ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS) - этот товар вы можете купить по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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