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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726699
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и обеспечивают стабильную работу даже при перебоях с электроэнергией. Модель с типом линейно-интерактивного ИБП обеспечивает мощность до 1600 В·А, что эквивалентно активной мощности 950 Вт, и предназначена для установки в форм-факторе Tower. Вес устройства составляет 13,5 кг. При полной нагрузке оно способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет завершить важные процессы и безопасно отключить оборудование. Специальная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность вашим коммуникационным устройствам. Максимальная входная мощность поддерживается в диапазоне от 140 до 300 В, что делает этот ИБП универсальным решением для различных условий электросети. Время переключения на батарею составляет 8 мс, что обеспечивает минимальные перерывы в работе при переходе на резервное питание. Модифицированная синусоида вырабатываемого напряжения подходит для большинства офисных и домашних устройств, что делает этот ИБП отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и обеспечивают стабильную работу даже при перебоях с электроэнергией. Модель с типом линейно-интерактивного ИБП обеспечивает мощность до 1600 В·А, что эквивалентно активной мощности 950 Вт, и предназначена для установки в форм-факторе Tower. Вес устройства составляет 13,5 кг. При полной нагрузке оно способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет завершить важные процессы и безопасно отключить оборудование. Специальная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность вашим коммуникационным устройствам. Максимальная входная мощность поддерживается в диапазоне от 140 до 300 В, что делает этот ИБП универсальным решением для различных условий электросети. Время переключения на батарею составляет 8 мс, что обеспечивает минимальные перерывы в работе при переходе на резервное питание. Модифицированная синусоида вырабатываемого напряжения подходит для большинства офисных и домашних устройств, что делает этот ИБП отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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