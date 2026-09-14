ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285511RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и обеспечивают стабильную работу даже при перебоях с электроэнергией. Модель с типом линейно-интерактивного ИБП обеспечивает мощность до 1600 В·А, что эквивалентно активной мощности 950 Вт, и предназначена для установки в форм-факторе Tower. Вес устройства составляет 13,5 кг. При полной нагрузке оно способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет завершить важные процессы и безопасно отключить оборудование. Специальная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность вашим коммуникационным устройствам. Максимальная входная мощность поддерживается в диапазоне от 140 до 300 В, что делает этот ИБП универсальным решением для различных условий электросети. Время переключения на батарею составляет 8 мс, что обеспечивает минимальные перерывы в работе при переходе на резервное питание. Модифицированная синусоида вырабатываемого напряжения подходит для большинства офисных и домашних устройств, что делает этот ИБП отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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