ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726647
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Характеристики
Вес, кг.
11
Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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