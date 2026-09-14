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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726628
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
активное охлаждение, класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х20
Вес, кг.
11.6

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет внушительные технические характеристики, которые позволяют ему эффективно справляться с задачами обеспечения бесперебойного питания. Основная информация о данной модели: - Тип: линейно-интерактивный ИБП. - Форм-фактор: Tower, что подчеркивает удобство его размещения и монтажа. - Полная мощность составляет 2000 ВА, а активная мощность — 1200 Вт, что позволяет поддерживать работу большинства бытовых и офисных устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе техники. - При полной нагрузке ИБП может работать 1 минуту, что достаточно для сохранения документации и безопасного завершения работы оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 140 В до 300 В, что обеспечивает широкую адаптивность к различным условиям электросети. - Вес устройства составляет 12 кг, что делает его стабильным и устойчивым. - Имеются встроенные защиты локальной сети и телефонной линии, что предохраняет подключенное оборудование от перенапряжений и выбросов напряжения. Кроме того, ИБП ExeGate обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства подключаемых устройств. Это делает данный ИБП идеальным выбором для дома и офиса, где параметры надежности и защиты играют ключевую роль в бесперебойной работе оборудования.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
активное охлаждение, класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет внушительные технические характеристики, которые позволяют ему эффективно справляться с задачами обеспечения бесперебойного питания. Основная информация о данной модели: - Тип: линейно-интерактивный ИБП. - Форм-фактор: Tower, что подчеркивает удобство его размещения и монтажа. - Полная мощность составляет 2000 ВА, а активная мощность — 1200 Вт, что позволяет поддерживать работу большинства бытовых и офисных устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе техники. - При полной нагрузке ИБП может работать 1 минуту, что достаточно для сохранения документации и безопасного завершения работы оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 140 В до 300 В, что обеспечивает широкую адаптивность к различным условиям электросети. - Вес устройства составляет 12 кг, что делает его стабильным и устойчивым. - Имеются встроенные защиты локальной сети и телефонной линии, что предохраняет подключенное оборудование от перенапряжений и выбросов напряжения. Кроме того, ИБП ExeGate обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства подключаемых устройств. Это делает данный ИБП идеальным выбором для дома и офиса, где параметры надежности и защиты играют ключевую роль в бесперебойной работе оборудования.
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Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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