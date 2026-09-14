ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (EX292607RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет внушительные технические характеристики, которые позволяют ему эффективно справляться с задачами обеспечения бесперебойного питания. Основная информация о данной модели: - Тип: линейно-интерактивный ИБП. - Форм-фактор: Tower, что подчеркивает удобство его размещения и монтажа. - Полная мощность составляет 2000 ВА, а активная мощность — 1200 Вт, что позволяет поддерживать работу большинства бытовых и офисных устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе техники. - При полной нагрузке ИБП может работать 1 минуту, что достаточно для сохранения документации и безопасного завершения работы оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 140 В до 300 В, что обеспечивает широкую адаптивность к различным условиям электросети. - Вес устройства составляет 12 кг, что делает его стабильным и устойчивым. - Имеются встроенные защиты локальной сети и телефонной линии, что предохраняет подключенное оборудование от перенапряжений и выбросов напряжения. Кроме того, ИБП ExeGate обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства подключаемых устройств. Это делает данный ИБП идеальным выбором для дома и офиса, где параметры надежности и защиты играют ключевую роль в бесперебойной работе оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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