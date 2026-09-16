Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)

ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB – это надежный источник бесперебойного питания, созданный для защиты критически важного оборудования от скачков напряжения, перебоев в электросети и других проблем, способных повредить технику. Благодаря интерактивной технологии и автоматической регулировке напряжения (AVR) он обеспечивает стабильное электропитание даже в условиях нестабильной сети, что делает его идеальным решением для офисов, домашних рабочих станций, серверов и мультимедийных систем. Мощность устройства составляет 3000 ВА (1800 Вт), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, включая компьютеры, мониторы, сетевые хранилища и периферийные устройства. Пять выходных разъемов типа CEE 7 / IEC 320 C13 обеспечивают удобное подключение, причем все розетки поддерживают питание от батарей, гарантируя непрерывную работу даже при полном отключении электричества. Форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды, что обеспечивает совместимость с большинством современных электронных устройств. При переходе на резервное питание время переключения составляет всего 6 мс, что исключает риск перезагрузки или потери данных. В режиме половинной нагрузки (900 Вт) ИБП обеспечивает до 8,4 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на альтернативный источник энергии. Устройство оснащено интеллектуальной системой автоматической регулировки напряжения (AVR), которая корректирует входное напряжение без переключения на батареи, продлевая их срок службы. Диапазон входного напряжения – от 175 до 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях сильных просадок или скачков напряжения. Входная и выходная частота – 50/60 Гц, что соответствует стандартам большинства стран. Информация о состоянии системы выводится на удобный ЖК-экран, где отображаются уровень заряда батареи, входное и выходное напряжение, нагрузка и другие важные параметры. Управление и мониторинг возможны также через USB-интерфейс, что позволяет настраивать ИБП с компьютера и получать уведомления о критических событиях. ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000 оснащен комплексной защитой: от перегрузки, короткого замыкания, высоковольтных импульсов и помех в электросети. Дополнительные функции включают защиту телефонной линии и локальной сети, что особенно важно для оборудования, чувствительного к наводкам и скачкам напряжения. Автоматический предохранитель и система активного охлаждения обеспечивают долговечность и стабильность работы даже при интенсивной нагрузке. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, а степень защиты IP20 гарантирует безопасную эксплуатацию в стандартных условиях. Функция холодного старта позволяет включить питание подключенных устройств даже при отсутствии внешнего напряжения, что делает этот ИБП незаменимым в аварийных ситуациях. Современный дизайн, высокая надежность и удобство управления делают ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и защиту своей техники. Этот ИБП не просто резервирует питание – он обеспечивает чистую и безопасную электроэнергию, продлевая срок службы дорогостоящего оборудования и минимизируя риски, связанные с неполадками в сети.