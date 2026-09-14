Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ricoh MP305
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726565
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ricoh MP305
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х9
Вес, г.
370

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305

Картридж Cactus CS-MP305 разработан для лазерного МФУ Ricoh Aficio MP305. Он состоит из двух частей, скрепленных штифтом. В одной из них хранится черный тонер, а в другой находится емкость для отработанного порошка и фотовал с другими элементами для печати. Картридж копирует свойства и конструкцию оригинальных моделей Ricoh 842142 и Ricoh 842347. В процессе печати он не смазывает краситель, не оставляет фантомных теней. До момента полного израсходования тонера Cactus CS-MP305 напечатает 9000 страниц. Это делает его удобным для создания брошюр, буклетов и других работ, печати больших объемов документации. Внутри картриджа установлена микросхема, которая блокирует печать, когда ресурс исчерпан.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ricoh MP305
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
9000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-MP305 разработан для лазерного МФУ Ricoh Aficio MP305. Он состоит из двух частей, скрепленных штифтом. В одной из них хранится черный тонер, а в другой находится емкость для отработанного порошка и фотовал с другими элементами для печати. Картридж копирует свойства и конструкцию оригинальных моделей Ricoh 842142 и Ricoh 842347. В процессе печати он не смазывает краситель, не оставляет фантомных теней. До момента полного израсходования тонера Cactus CS-MP305 напечатает 9000 страниц. Это делает его удобным для создания брошюр, буклетов и других работ, печати больших объемов документации. Внутри картриджа установлена микросхема, которая блокирует печать, когда ресурс исчерпан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...