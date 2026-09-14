Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
  • Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
760

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw

Картридж для лазерных принтеров бренда Cactus — это надежное и экономичное решение для вашего принтера Canon. Совместимый с различными моделями этой марки, он обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу устройства. Стандартная емкость картриджа подходит для повседневного использования, а ресурс печати составляет до 2500 копий, что делает его отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования. Черный цвет картриджа обеспечивает четкость и насыщенность печати, позволяя достичь профессионального уровня при печати текстовых документов и графиков. Производится в Китае с контролем качества на каждом этапе, картридж Cactus гарантирует долговечность и соответствие заявленным характеристикам. Выбирая Cactus, вы получаете сочетание доступной цены и высокого качества, надежность и эффективное удовлетворение ваших потребностей в печати.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров бренда Cactus — это надежное и экономичное решение для вашего принтера Canon. Совместимый с различными моделями этой марки, он обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу устройства. Стандартная емкость картриджа подходит для повседневного использования, а ресурс печати составляет до 2500 копий, что делает его отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования. Черный цвет картриджа обеспечивает четкость и насыщенность печати, позволяя достичь профессионального уровня при печати текстовых документов и графиков. Производится в Китае с контролем качества на каждом этапе, картридж Cactus гарантирует долговечность и соответствие заявленным характеристикам. Выбирая Cactus, вы получаете сочетание доступной цены и высокого качества, надежность и эффективное удовлетворение ваших потребностей в печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...