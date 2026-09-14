Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C071H 071H черный (2500стр.) для Canon i-SENSYS LBP122dw/MF272dw/ MF275dw
Картридж для лазерных принтеров бренда Cactus — это надежное и экономичное решение для вашего принтера Canon. Совместимый с различными моделями этой марки, он обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу устройства. Стандартная емкость картриджа подходит для повседневного использования, а ресурс печати составляет до 2500 копий, что делает его отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования. Черный цвет картриджа обеспечивает четкость и насыщенность печати, позволяя достичь профессионального уровня при печати текстовых документов и графиков. Производится в Китае с контролем качества на каждом этапе, картридж Cactus гарантирует долговечность и соответствие заявленным характеристикам. Выбирая Cactus, вы получаете сочетание доступной цены и высокого качества, надежность и эффективное удовлетворение ваших потребностей в печати.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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