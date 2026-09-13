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Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725275
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Размеры в упаковке, см
54х13х12
Вес, г.
650

Описание товара Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613)

Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613)

Отзывы о товаре Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Описание
Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Узел очистки ленты переноса изображенияNVP для XEROX AltaLink C8000 WC 7500 7800 7970 (восстановленый) (001R00613) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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