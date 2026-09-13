Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725248
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х46х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000)
Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Узел переноса изображения NVP для Konica Minolta C454/C554/C224/C284/C364/C022e/C028e/C036e/C224/C284e/C364 (восстановленный) (A161R713000)