Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
510
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200
Совместимый картридж Cactus CS-CM993A заправлен качественной пурпурной краской. Она дает яркие, точные цвета без разводов и подходит для печати чертежей, графики и рекламы на разных типах бумаги.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Совместимый картридж Cactus CS-CM993A заправлен качественной пурпурной краской. Она дает яркие, точные цвета без разводов и подходит для печати чертежей, графики и рекламы на разных типах бумаги.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200