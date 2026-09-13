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Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200

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Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725203
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
510

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200

Совместимый картридж Cactus CS-CM993A заправлен качественной пурпурной краской. Она дает яркие, точные цвета без разводов и подходит для печати чертежей, графики и рекламы на разных типах бумаги.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж Cactus CS-CM993A заправлен качественной пурпурной краской. Она дает яркие, точные цвета без разводов и подходит для печати чертежей, графики и рекламы на разных типах бумаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CM993A №761 пурпурный (400мл) для HP HP DesignJet T7100/Т7200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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