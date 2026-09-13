Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1645
  • Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725202
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1645
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х2
Вес, г.
150

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon

Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y — это экономичный комплект альтернативных расходных материалов. Все картриджи поставляются со встроенными чипами, благодаря чему они автоматически распознаются принтером сразу после установки. Набор обеспечивает стабильную и ровную цветопередачу, жидкая консистенция чернил не забивает дюзы печатающей головки, а качество документов и изображений не уступает оригинальным компонентам бренда

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1645
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y — это экономичный комплект альтернативных расходных материалов. Все картриджи поставляются со встроенными чипами, благодаря чему они автоматически распознаются принтером сразу после установки. Набор обеспечивает стабильную и ровную цветопередачу, жидкая консистенция чернил не забивает дюзы печатающей головки, а качество документов и изображений не уступает оригинальным компонентам бренда
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CLI451BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (40.8мл) для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...