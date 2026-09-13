Картридж струйный Cactus CS-CL511 многоцветный (12мл) для Canon MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
244
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
244
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CL511 многоцветный (12мл) для Canon MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490
Совместимый струйный картридж Cactus CS-CL511 разработан для использования в цветных принтерах и МФУ Canon взамен оригинального картриджа CL-511. Он представляет собой восстановленный (remanufactured) трехцветный блок со встроенной печатающей головкой, который заправлен качественными чернилами для повседневной печати документов, графики и цветных изображений.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
244
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Совместимый струйный картридж Cactus CS-CL511 разработан для использования в цветных принтерах и МФУ Canon взамен оригинального картриджа CL-511. Он представляет собой восстановленный (remanufactured) трехцветный блок со встроенной печатающей головкой, который заправлен качественными чернилами для повседневной печати документов, графики и цветных изображений.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Картридж струйный Cactus CS-CL511 многоцветный (12мл) для Canon MP240/MP250/MP260/MP270/MP480/MP490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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