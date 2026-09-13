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Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940

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Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
  • Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725199
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х4
Вес, г.
80

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940

Совместимый восстановленный картридж увеличенной емкости со встроенными дюзами для трехцветной печати текстовых документов, цветных иллюстраций и фотографий.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый восстановленный картридж увеличенной емкости со встроенными дюзами для трехцветной печати текстовых документов, цветных иллюстраций и фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CL446XL многоцветный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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