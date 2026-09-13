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Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240

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Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725198
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х4
Вес, г.
70

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240

Струйный картридж предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CL441XL многоцветный (18мл) для Canon Pixma GM2040/4040/GM2140/2240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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